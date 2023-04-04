Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 26.05.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1871

Муж: Демин Николай Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Демин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Демин Николай Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1888

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Демин Николай Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.05.1888
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