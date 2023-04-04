Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиПосле 26.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1871
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1872
Отец ребёнка: Демин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
26.05.1888
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Демин Николай Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.05.1888