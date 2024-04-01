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Рыбинцев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1969

Отец: Рыбинцев Владимир Федорович

Мать: Рыбинцева Галина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинцева (Доценко) Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинцева (Доценко) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1987

Сын: Рыбинцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1993

Дочь: Рыбинцева Валерия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2003

Дочь: Рыбинцева София Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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