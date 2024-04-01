Рыбинцев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1987
Сын: Рыбинцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1993
Дочь: Рыбинцева Валерия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.2003
Дочь: Рыбинцева София Владимировна
Мать ребёнка: не указана