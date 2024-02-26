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Леонов Иван Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1868 ст.

Отец: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Мать: Леонова Марья Емельянова (Вна)

по МК1868 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1SL-4?i=11&wc=Q866-8NT:375541101,380331001,380331002,375763901&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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