Леонов Иван Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1868 ст.
по МК1868 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1SL-4?i=11&wc=Q866-8NT:375541101,380331001,380331002,375763901&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно