Фролова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Николай Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Николай Захарович

Смерть
Неизвестно

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