Мина Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМина Григорьев

Мина Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиана Терентьева

Рождение ребёнка
25.02.1863

Дочь: Евдокия Миновна

Мать ребёнка: Иулиана Терентьева

Рождение ребёнка
29.11.1866 ст.

Сын: Андрей Минович

Мать ребёнка: Иулиана Терентьева

Поддубской волости и того же общества деревни Шлопачихи
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.