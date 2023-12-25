Мина Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиана Терентьева
Рождение ребёнка
25.02.1863
Дочь: Евдокия Миновна
Мать ребёнка: Иулиана Терентьева
Рождение ребёнка
29.11.1866 ст.
Сын: Андрей Минович
Мать ребёнка: Иулиана Терентьева
Поддубской волости и того же общества деревни Шлопачихи
Смерть
Неизвестно