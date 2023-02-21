Ефременко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - мещанин города Волчанска Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
12.03.1916
Дочь: Ефременко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Ефременко Мария Иосифовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Ахтырки Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно