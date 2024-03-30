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Аксюта Константин Гордеев

Место рождения

Курган

Дата рождения

1869

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Аксюта Гордей Маркович

Мать: не указана

Курган
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.

Дочь: Волкова Елена Константинова

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.

Дочь: Надежда Константинова

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
02.12.1908 ст.

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
27.05.1913 ст.

Дочь: Корепанова Мария Константинова

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Аксютин Константин Константинов

Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксюта Клавдия Михайлова

Смерть
1919
г. Омск
Причина смерти: от чахотки
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