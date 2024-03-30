Аксюта Константин Гордеев
Место рожденияКурган
Дата рождения1869
Дата смерти1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Аксюта Гордей Маркович
Курган
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.
Дочь: Волкова Елена Константинова
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.
Дочь: Надежда Константинова
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Рождение ребёнка
02.12.1908 ст.
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Рождение ребёнка
27.05.1913 ст.
Дочь: Корепанова Мария Константинова
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Рождение ребёнка
26.12.1915
Сын: Аксютин Константин Константинов
Мать ребёнка: Аксюта Клавдия Михайлова
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксюта Клавдия Михайлова
Смерть
1919
г. Омск
Причина смерти: от чахотки