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Безродная Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Безродный Тихон Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Отдан в рекруты в 1820 году.
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Безродный Никита Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Безродная) Анна Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Безродная) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Безродный Сидор Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Безродный Лука Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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