Безродная Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Безродный Тихон Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Отдан в рекруты в 1820 году.
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Безродный Никита Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Безродная) Анна Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Безродная) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Безродный Сидор Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Безродный Лука Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно