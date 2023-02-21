Бокарев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бокарев Антон Осипович

Отец ребёнка: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

г. Ишим
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бокарев Павел Осипович

Отец ребёнка: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

г. Ишим
Рождение ребёнка
1886

Сын: Бокарев Иван Осипович

Отец ребёнка: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

г. Ишим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

Смерть
Неизвестно
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