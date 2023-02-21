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Сухарь Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1989 по 1993

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1945

Дочь: Сухарь Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарь Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарь Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарь Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна

Смерть
С 1989 по 1993
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