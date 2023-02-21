Сухарь Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1989 по 1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1945
Дочь: Сухарь Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарь Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарь Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарь Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Сухарь Домна Петровна
Смерть
С 1989 по 1993