Гараева (Мухаметжанова) Шамсехаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1906 и 1998
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1998
Отец: Галимов Мухаметжан
Мать: Зубаржэт
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гараев Яиз
Отец ребёнка: Гараев Габдрахман
с.Шугурово Лениногорского р-на
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гараев Равиль
Отец ребёнка: Гараев Габдрахман
Рождение ребёнка
27.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Габдрахман
г.Лениногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Габдрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажуда
Отец ребёнка: Гараев Габдрахман
Смерть
Неизвестно