Гараева (Мухаметжанова) Шамсехаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Мухаметжанова) Шамсехаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1906 и 1998

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1998

Отец: Галимов Мухаметжан

Мать: Зубаржэт

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гараев Яиз

Отец ребёнка: Гараев Габдрахман

с.Шугурово Лениногорского р-на
Рождение ребёнка
1940

Сын: Гараев Равиль

Отец ребёнка: Гараев Габдрахман

Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Габдрахман

г.Лениногорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Габдрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажуда

Отец ребёнка: Гараев Габдрахман

Смерть
Неизвестно
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