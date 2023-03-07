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Кузьмин Никита Кузьмич

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

03.12.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Кузьмин Кузьма

Мать: Кузьмина Жена Кузьмы

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Военная служба
1845 ст.
Зачислен в Оренбургское казачье войско
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Прохор Никитович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Ивановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Казак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Прасковья Ивановна

Смерть
03.12.1869 ст.
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