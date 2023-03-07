Кузьмин Никита Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти03.12.1869 ст.
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Кузьмин Кузьма
Мать: Кузьмина Жена Кузьмы
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Военная служба
1845 ст.
Зачислен в Оренбургское казачье войско
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Ивановна
Казак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1869 ст.