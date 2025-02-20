Санникова Катерина Ивановна Вычислено 1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Санникова Катерина Ивановна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1763 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Санников Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Иван Иванович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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