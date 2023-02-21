Санникова Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Суконщикова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Санников Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно