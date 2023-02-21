Санникова Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Катерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Суконщикова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Санников Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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