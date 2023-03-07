Степан Логинов
Место рождения
Дата рождения07.10.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1844 ст.
Отец: Логгин Васильев
Мать: Ирина Ильина
Родители: починка Мендового Устья новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Крещение
06.01.1845 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: того же починка н... Кирилл Романов и ... Анны Кодрато... девица Мария (порванная страница)
Смерть
Неизвестно