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Степан Логинов

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Место рождения

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.10.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1844 ст.

Отец: Логгин Васильев

Мать: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Мендового Устья новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Крещение
06.01.1845 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: того же починка н... Кирилл Романов и ... Анны Кодрато... девица Мария (порванная страница)
Смерть
Неизвестно
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