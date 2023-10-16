Курочкина (Бещева) Анна Алексеена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Бещева) Анна Алексеена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1906 ст.

Муж: Курочкин Михаил Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
От жениха: Пётр Петрович Кошкин Владимир Алексеевичч Курочкин от невесты: Николай Алексеевич Курочкин Сергей Алексеевич Иродов
Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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