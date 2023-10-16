Курочкина (Бещева) Анна Алексеена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.08.1906 ст.
От жениха: Пётр Петрович Кошкин Владимир Алексеевичч Курочкин от невесты: Николай Алексеевич Курочкин Сергей Алексеевич Иродов
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно