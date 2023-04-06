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Язынин Михайло Дмитриев

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Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Язынин Дмитрий Иванов

Мать: Язынина Марья Степанова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Язынин Николай Михайлов

Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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