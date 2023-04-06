Язынин Михайло Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Язынин Дмитрий Иванов
Мать: Язынина Марья Степанова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Язынина Катерина Алексеева
Смерть
Неизвестно