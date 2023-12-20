Дружинина (Орлова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Орлова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1904

Дата смерти

28.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904

Отец: Орлов (Фонштейн) Михаил Степанович

Мать: Орлова (Киселева) Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1928

Дочь: Дружинина Вероника Георгиевна

Отец ребёнка: Дружинин Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1929

Дочь: Дружинина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Дружинин Георгий Михайлович

Смерть
28.03.1993

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