Дружинина (Орлова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1904
Дата смерти28.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1928
Дочь: Дружинина Вероника Георгиевна
Отец ребёнка: Дружинин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1929
Дочь: Дружинина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Дружинин Георгий Михайлович
Смерть
28.03.1993