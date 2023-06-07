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Пискунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Пискунова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Пискунова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Пискунова Либо Пискунева Елизавета Васильева (Васильевна)

Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Екатерина Козьмина

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