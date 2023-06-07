Пискунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Пискунова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Пискунова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Пискунова Либо Пискунева Елизавета Васильева (Васильевна)
Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина
Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Пискунова Екатерина Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно