(Наместникова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наместникова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1950

Дата смерти

12.10.2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Наместникова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.10.2009
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