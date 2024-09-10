Житников Олег Леонидович
Место рожденияБарнаул
Дата рождения30.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1954
Бракосочетание
06.08.1977
Рождение ребёнка
17.11.1978
Дочь: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна
Рождение ребёнка
30.03.1986
Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна
Мать ребёнка: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна