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Житников Олег Леонидович

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

30.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1954

Отец: Житников Леонид Иванович

Мать: Житникова (Балукова) Тамара Константиновна

Бракосочетание
06.08.1977

Жена: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.11.1978

Дочь: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Рождение ребёнка
30.03.1986

Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна

Мать ребёнка: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Гомель, Гомельская область

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