Паншутина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Паншутин Юрий Серафимович
Отец ребёнка: Паншутин Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паншутин Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паншутин Виталий Серафимович
Смерть
Неизвестно