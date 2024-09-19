Кизряков Тимофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кизряков Тимофей

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Кизряков Иван Тимофеевич1902 г.р.
Простин (Кизряков) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Простин (Кизряков) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кизряков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Мордовская АССР, Инсарский район, с. Сиалеевская Пятина

Смерть
Неизвестно

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