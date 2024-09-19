Кизряков Тимофей
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Кизряков Иван Тимофеевич1902 г.р.
Простин (Кизряков) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Простин (Кизряков) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Мордовская АССР, Инсарский район, с. Сиалеевская Пятина
Смерть
Неизвестно