Вандакурова Елизовета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1933
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1958
Сын: Щербаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2021