Вандакурова Елизовета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вандакурова Елизовета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1933

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1958

Сын: Щербаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2021
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