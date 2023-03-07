Хорохордин Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохордин Федор
Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорохордина Вера
Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохордин Митрофан
Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно