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Хорохордин Фёдор

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Место рождения

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохордин Федор

Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорохордина Вера

Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохордин Митрофан

Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорохордина Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорохордина Ирина Егоровна

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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