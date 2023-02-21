Колесникова (Иванова) Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1982
Сын: Колесников Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
16.06.1986
Сын: Колесников Денис Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно