Колесникова (Иванова) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Иванова) Валентина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1982

Сын: Колесников Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Колесников Денис Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Георгий Георгиевич

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