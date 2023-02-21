Архипова (Сивухина) Вера Ивановна
Место рождениядеревня Шитикова, Остреченский приход
Дата рождения22.08.1912
Дата смерти01.10.1938
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1912
Отец: Сивухин Иван Ефимович
деревня Шитикова, Остреченский приход
Бракосочетание
14.06.1931
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: Винюкова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Михайлович
Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.10.1938