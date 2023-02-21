Архипова (Сивухина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Сивухина) Вера Ивановна

Архипова (Сивухина) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

деревня Шитикова, Остреченский приход

Дата рождения

22.08.1912

Дата смерти

01.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1912

Отец: Сивухин Иван Ефимович

Мать: Сивухина Матрона Матвеевна

деревня Шитикова, Остреченский приход
Бракосочетание
14.06.1931

Муж: Архипов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: Винюкова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Михайлович

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.10.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close