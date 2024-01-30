Хамаганов Сергей Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Хамаганов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.2019
Дочь: Хамаганова Алина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности