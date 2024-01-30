Хамаганов Сергей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамаганов Сергей Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2018

Сын: Хамаганов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.2019

Дочь: Хамаганова Алина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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