Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Петр
Мать: Ефимия Михайловна
Бракосочетание
До 1838 ст.
Жена: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846 ст.
Дочь: Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно