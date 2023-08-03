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Афанасий Петрович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1789 г.р.

Мать

1784 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Петр

Мать: Ефимия Михайловна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1838 ст.

Жена: Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846 ст.

Дочь: Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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