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Черненок Артём Александррович
Черненок Артём Александррович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2020
Пол
Мужской
Отец
Черненок Александр Юрьевич
1995 г.р.
Мать
Черненок Валерия Нинолаевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вч
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2020
Отец:
Черненок Александр Юрьевич
Мать:
Черненок Валерия Нинолаевна
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