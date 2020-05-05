Черненок Артём Александррович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненок Артём Александррович

Черненок Артём Александррович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

вч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2020

Отец: Черненок Александр Юрьевич

Мать: Черненок Валерия Нинолаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close