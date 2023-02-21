Лукьяненко Любовь Григовьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Любовь Григовьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Лукьяненко Григорий Иванович

Мать: Лукьяненко Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1978

Сын: Божко Павел Александрович

Отец ребёнка: Божко Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.11.1983

Сын: Божко Игорь Александрович

Отец ребёнка: Божко Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.06.1986

Дочь: Божко Олеся Александровна

Отец ребёнка: Божко Александр Павлович

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