Лукьяненко Любовь Григовьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Рождение ребёнка
14.08.1978
Сын: Божко Павел Александрович
Отец ребёнка: Божко Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.11.1983
Сын: Божко Игорь Александрович
Отец ребёнка: Божко Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1986
Дочь: Божко Олеся Александровна
Отец ребёнка: Божко Александр Павлович