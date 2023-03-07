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Голобоков Алексей Евгеньевич

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Место рождения

Никулино, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942

Отец: Голобоков Евгений Иванович

Мать: Рязанова Александра Ивановна

Никулино, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1965

Дочь: Булавина Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Голобокова Тамара Михайловна

Екатерино-Никольское, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
31.03.1973

Дочь: Голобокова Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Голобокова Тамара Михайловна

Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
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