Голобоков Алексей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942
Рождение ребёнка
28.08.1965
Дочь: Булавина Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Голобокова Тамара Михайловна
Екатерино-Никольское, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
31.03.1973
Дочь: Голобокова Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Голобокова Тамара Михайловна
Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область