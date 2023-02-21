Гончарова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Михаил Алексеевич

Мать: Гончарова Мария Павловна

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