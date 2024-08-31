Татьяна Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смерти21.11.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1869 ст.
Место жительства
После 12.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1870 ст.
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Орлов Митрофан Захаров
По имени - неточно (написано неразборчиво)
Рождение ребёнка
01.08.1873 ст.
Сын: Степан Митрофанов
Отец ребёнка: Орлов Митрофан Захаров
Смерть
21.11.1881 ст.
Причина смерти: от угара
Похороны
23.11.1881 ст.