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Татьяна Никифорова

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

21.11.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жолобово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.02.1869 ст.

Муж: Орлов Митрофан Захаров

Место жительства
После 12.02.1869 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1870 ст.

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Орлов Митрофан Захаров

Горки, Рузский, Московская область
По имени - неточно (написано неразборчиво)
Рождение ребёнка
01.08.1873 ст.

Сын: Степан Митрофанов

Отец ребёнка: Орлов Митрофан Захаров

Горки, Рузский, Московская область
Смерть
21.11.1881 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от угара
Похороны
23.11.1881 ст.

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