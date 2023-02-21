Toltsa Berko
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Toltsa Bentsion
Мать ребёнка: Toltsa Charna
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1861
Сын: Toltsa Srul Duvid
Мать ребёнка: Toltsa Charna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Toltsa Charna
Смерть
Неизвестно