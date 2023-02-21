Toltsa Berko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Toltsa Berko

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

1857 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Toltsa Bentsion

Мать ребёнка: Toltsa Charna

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1861

Сын: Toltsa Srul Duvid

Мать ребёнка: Toltsa Charna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Toltsa Charna

Смерть
Неизвестно
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