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Лысов Иван Романович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.01.1773 ст.

Дата смерти

Около 1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1818 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773 ст.

Отец: Лысов Роман Юрьевич

Мать: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Лысов Георгий Иванович

Мать ребёнка: - Матрона Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Ефимья Ивановна

Мать ребёнка: - Матрона Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Лысова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: - Матрона Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Лысова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: - Матрона Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1851 ст.
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