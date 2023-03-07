Лысов Иван Романович
Место рождения
Дата рождения30.01.1773 ст.
Дата смертиОколо 1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773 ст.
Отец: Лысов Роман Юрьевич
Мать: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Мать ребёнка: - Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Ефимья Ивановна
Мать ребёнка: - Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Лысова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: - Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Лысова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: - Матрона Ивановна
Смерть
Около 1851 ст.