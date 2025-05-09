(Dretskina) Berta Israilevna
женский, родилась 12.09.1914, Russia, Velizh
умерла 2002, Russia, Moscow
ОтецDretskin Israel Schmuilovich1876 г.р.
МатьDretskina Rachil MendelevnaНеизвестно г.р.
Супруги
Savatorov LeonidНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914
Russia, Velizh
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Savatorov Leonid
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Savatorov Leonid
Развод
Неизвестно
Муж: Savatorov Leonid
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Savatorov Leonid
Moskva
Смерть
2002
Russia, Moscow