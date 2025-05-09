(Dretskina) Berta Israilevna 12.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

(Dretskina) Berta Israilevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 12.09.1914, Russia, Velizh

умерла 2002, Russia, Moscow

Отец
Dretskin Israel Schmuilovich1876 г.р.
Мать
Dretskina Rachil MendelevnaНеизвестно г.р.
Супруги
Savatorov LeonidНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914

Отец: Dretskin Israel Schmuilovich

Мать: Dretskina Rachil Mendelevna

Russia, Velizh

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Savatorov Leonid

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Savatorov Leonid

Развод
Неизвестно

Муж: Savatorov Leonid

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Savatorov Leonid

Moskva

Смерть
2002
Russia, Moscow

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