Пичкалев Гаврила Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичкалев Гаврила Ларионов

Пичкалев Гаврила Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

10.12.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пичкалев Лариона Логинов

Мать: Пичкалева Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пичкалев Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пичкалев Денис Гаврилов

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пичкалев Ефим Гаврилов

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пичкалев Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кочина (Пичкалев) Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Рождение ребёнка
20.09.1868

Сын: Пичкалев Савелий Гаврилов

Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова

Смерть
10.12.1878

Мы используем куки для улучшения работы сайта.