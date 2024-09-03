Пичкалев Гаврила Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти10.12.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кочина (Пичкалев) Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Рождение ребёнка
20.09.1868
Сын: Пичкалев Савелий Гаврилов
Мать ребёнка: Пичкалева Евгения Романова
Смерть
10.12.1878