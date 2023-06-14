Маргот Инди — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маргот Инди

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маргот Джонас

Мать: Маргот Гретта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Иден Катарина

Мать ребёнка: Опаляющая Тасним

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргот Сисилия Клариса

Мать ребёнка: Опаляющая Тасним

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маргот Роберт

Мать ребёнка: Опаляющая Тасним

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опаляющая Тасним

Смерть
Неизвестно
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