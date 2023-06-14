Маргот Инди
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маргот Джонас
Мать: Маргот Гретта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Иден Катарина
Мать ребёнка: Опаляющая Тасним
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргот Сисилия Клариса
Мать ребёнка: Опаляющая Тасним
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маргот Роберт
Мать ребёнка: Опаляющая Тасним
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опаляющая Тасним
Смерть
Неизвестно