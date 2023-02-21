Боровкова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Боровков Егор
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Боровков Алексей
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Зуева Евдокия
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Оводова Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789