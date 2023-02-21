Боровкова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Боровков Егор

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Боровков Алексей

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Зуева Евдокия

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Оводова Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1789
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