Конус (Авруцкая) Влада Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конус (Авруцкая) Влада Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2001

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2001

Отец: Авруцкий Андрей Владимирович

Мать: Авруцкая Яна

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