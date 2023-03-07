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Покрышкина Параскева Никонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Тимофеев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Покрышкин Яков Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Тимофеев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Покрышкин Никита Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Тимофеев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Покрышкин Самуил Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Тимофеев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Христина Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Тимофеев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Никифор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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