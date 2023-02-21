Сейнар Аннелия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арганди Гельмут
Мать: Арганди Мариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейнар Николь
Отец ребёнка: Сейнар Яргард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сейнар Яргард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Рикард
Отец ребёнка: Сейнар Яргард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Дастиан
Отец ребёнка: Сейнар Яргард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейнар София
Отец ребёнка: Сейнар Яргард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Айвен
Отец ребёнка: Сейнар Яргард