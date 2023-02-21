Сейнар Аннелия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейнар Аннелия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арганди Гельмут

Мать: Арганди Мариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейнар Николь

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейнар Рикард

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейнар Дастиан

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейнар София

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейнар Айвен

Отец ребёнка: Сейнар Яргард

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