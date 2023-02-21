Козлова (Базегская) Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базегский Матвей
Мать: Базегская Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичкарёва Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Фёдор
Смерть
Неизвестно