Козлова (Базегская) Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Базегская) Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базегский Матвей

Мать: Базегская Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичкарёва Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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