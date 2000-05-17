Карпов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.12.1975
Дата смерти17.05.2000
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
До ?.02.2000
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.2000
Похороны
Около 19.05.2000
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область