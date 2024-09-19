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Аверкин Иван Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверкина Елена Степанова

Место жительства
До 1885
Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.02.1885 ст.

Сын: Аверкин Тарас Иванов

Мать ребёнка: Аверкина Елена Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №550, стр. 10
Смерть
Неизвестно

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