Паклянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паклянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1931

Сын: Паклянов Владимир Михалович

Мать ребёнка: Паклянова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Паклянова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паклянов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Паклянова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паклянов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Паклянова Зоя

Смерть
1948
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