Паклянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1931
Сын: Паклянов Владимир Михалович
Мать ребёнка: Паклянова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Паклянова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паклянов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Паклянова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паклянов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Паклянова Зоя
Смерть
1948