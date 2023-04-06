(Ширинских) Аксинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ширинских) Аксинья Филиппова

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Место рождения

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ширинских Филипп Алексеев

Мать: Ширинских Елена

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1845

Дочь: Татьяна Кононова

Отец ребёнка: Конон Феодоров

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Феодоров

Смерть
Неизвестно
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