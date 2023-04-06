(Ширинских) Аксинья Филиппова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ширинских Филипп Алексеев
Мать: Ширинских Елена
Рождение ребёнка
14.01.1845
Дочь: Татьяна Кононова
Отец ребёнка: Конон Феодоров
Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Феодоров
Смерть
Неизвестно