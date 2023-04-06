Рязанцева (Гуторова) Зиновия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Гуторова) Зиновия Захарова

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Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1883

Муж: Рязанцев Федот Захаров

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Доминика Федотова

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Рязанцев Максим Федотов

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Рязанцев Василий Федотов

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Рязанцев Николай Федотов

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Рязанцев Василий Федотов

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Рязанцев Александр Федотов

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Федотова

Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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