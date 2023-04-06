Рязанцева (Гуторова) Зиновия Захарова
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1883
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Доминика Федотова
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
05.08.1899
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
02.08.1901
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
05.12.1902
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
28.02.1904
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
10.07.1905
Сын: Рязанцев Александр Федотов
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Федотова
Отец ребёнка: Рязанцев Федот Захаров