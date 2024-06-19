Корыткина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловский (Корыткина) Светлана
Отец ребёнка: Корыткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корыткин Сергей
Отец ребёнка: Корыткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корыткин Юрий
Отец ребёнка: Корыткин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корыткин Алексей
Смерть
Неизвестно