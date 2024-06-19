Корыткина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корыткина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловский (Корыткина) Светлана

Отец ребёнка: Корыткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корыткин Сергей

Отец ребёнка: Корыткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корыткин Юрий

Отец ребёнка: Корыткин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корыткин Алексей

Смерть
Неизвестно

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