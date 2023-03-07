Разумов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Михаил Иванович

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Место рождения

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Разумов Иван

Мать: не указана

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумова Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Татьяна Дмитриевна

Смерть
07.02.1945
Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область
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